حوادث
عقرب تقتل رضيعا بالرحامنة
لقي رضيع حتفه بعدما تعرض إلى لسعة عقرب بمنزل عائلته الكائن بدوار المهازيل بالجامعة الترابية رأس العين بإقليم الرحامنة. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن الضحية، الذي يبلغ من العمر خمسة أشهر فقط، لقي مصرعه وهو في طريقه صوب قسم المستعجلات بمستشفى محمد السادس للأم والطفل بمراكش، وتعرض إلى اللسعةأكمل القراءة »
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