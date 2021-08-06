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الفلاحون الشباب… جيل أخضر
بوادر ومؤشرات لانتشال شباب القرى من الفقر وتحديث المجال الزراعي بالتكنولوجيا بدأت بوادر تشكيل نخبة فلاحية جديدة بالمغرب في الظهور، بعد ما شرعت بعض البنوك في وضع بنية تواكب الفلاحين الشباب، الذين ترمي المملكة إدماجهم في المجال الفلاحي والزراعي، وتعول عليهم من أجل عصرنة القطاع، وإدخال التكنولوجيات الحديثة، ضمن مسارأكمل القراءة »
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