مجتمع
“بولعـوان”… السياحـة العشوائيـة
منطقة بمؤهلات طبيعية جذابة تعاني الإهمال وتفتقر لأبسط التجهيزات «بولعوان» منطقة اشتهرت بصناعة النبيذ وتحولت إلى علامة تجارية لصنف من الخمور يتم تصديره إلى الخارج، ويعد من الأصناف الممتازة التي تحظى بإعجاب مستهلكي هذا الصنف من المشروبات، لكن عدد محدود من المغاربة يعلم أن المنطقة تتوفر على مؤهلات طبيعية تؤهلهاأكمل القراءة »
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