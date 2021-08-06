مجتمع
“ابن رشد”… التلقيح يؤخر العلاجات
مواطنون تائهون في مصالح المستعجلات وآخرون ينتظرون دورهم في الشارع ساءت أوضاع المستشفيات العمومية، التي لم تكن في أحسن أحوالها، بعد انتشار وباء كورونا، إذ توجهت جهود الأطر الطبية ومعها توجيهات الوزارة، إلى محاربة الوباء، وأدارت الظهر لباقي العلاجات، خاصة أن الحجر الصحي ضاعف عزوف المواطنين على الذهاب إلى تلقيأكمل القراءة »
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