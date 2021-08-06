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دي معاك هادي
تلقيح شارك عدد كبير من الشباب بعد تلقيحهم بالجرعة الأولى، خبرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده أن التخدير الكلي أو الموضعي، بعد تلقي جرعة التطعيم، من شأنه أن يهدد حياة الفرد، إلا أن هذا الخبر مبالغ فيه، ودفع عددا من الشباب إلى مشاركة المعلومة، ونشر الخوف بينهم، خاصة الذين لديهمأكمل القراءة »
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