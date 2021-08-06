حوادث
يطعن ابنه أمام دائرة أمنية
تعرض شاب يبلغ من العمر 19 سنة، أول أمس (الأربعاء)، للطعن على مستوى الكتف، من قبل والده في مدخل الدائرة الأمنية التاسعة بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش، في مشهد غريب ومفزع أدهش من تابعوه. وتسبب الأب الذي كان في حالة هيجان، في إصابة خطيرة لابنه، بواسطة سلاح أبيض، بعدأكمل القراءة »
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