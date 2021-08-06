وطنية
الجائحة تعدم 5077 مقاولة
حصيلة ثقيلة في ستة أشهر بسبب توقف برامج الدعم الحكومي والتأخر في الأداء تجاوز عدد المقاولات التي أعلنت عن إفلاسها، خلال النصف الأول من السنة الجارية، 5077 مقاولة، بزيادة بنسبة 94 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأشار مكتب الدراسات “أنفو ريسك” في دراسة كشف مضامينها، أخيرا،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا