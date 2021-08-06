الصباح الفني
عكرود “تشتكي” من الابتزاز العاطفي
اشتكت الممثلة سناء عكرود من تعرض الفنانين للابتزاز العاطفي، وقالت في تدوينة في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «أنستغرام» إن هذه «الظاهرة المختلة التي تعيشها الشخصية الفنية، (ممثلا كان أو مغنيا أو راقصا أو فكاهيا)، والتي يتعرض فيها للحلب والابتزاز العاطفي والتملك من قبل الآخر المستهلك للمادة الفنية،أكمل القراءة »
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