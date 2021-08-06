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تعليقات “فيسبوكية” تنتهي بقتل
اهتزت الجماعة القروية “بوحمد” بإقليم شفشاون، أول أمس (الأربعاء)، على وقع جريمة قتل، ذهب ضحيتها شاب عشريني على يد صديقه، بعد أن حولهما خلاف بسيط بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى غريمين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الأبحاث والتحريات الأولية كشفت أن قتل المشتبه فيه لغريمه، جاء نتيجة ردة فعل حول خلافأكمل القراءة »
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