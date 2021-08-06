بانوراما
الاعتناء بالأظافر يحميها من التشقق
اعتناء المرأة بنفسها، لا يتوقف فقط على الاعتناء ببشرتها ووجهها أو قدميها، إذ لابد أن تحرص أيضا على الاعتناء بأظافرها، لتظهر في اطلالة مناسبة. فمن بين خطوات العناية بالأظافر والتي يجب على كل امرأة أخذها بعين الاعتبار، قص الأظافر، من فترة إلى أخرى حتى تبقيها قوية، علما أنه ينصح بقصهاأكمل القراءة »
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