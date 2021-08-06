بانوراما
السباحة لجسم سليم
كشف الدكتور بوشعيب المسعودي، اختصاصي في أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، بعض فوائد ممارسة السباحة. وأوضح المسعودي في حوار أجرته معه “الصباح”، أنها تساعد على تخفيف آلام الظهر والكتفين والركبتين، إلى جانب الوقاية من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، مشددا على أهمية السباحة بشكل صحيح لتجنب المضاعفات التي يمكن أن تترتب عنأكمل القراءة »
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