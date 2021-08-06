الرياضة
جماهير بركان تحتج على مغادرة العشير
الفريق يستغني عن كروش ويستعد للتعاقد مع كونغوليين استغنى النهضة البركانية عن خدمات زيد كروش وحمادة لعشير، رغم استمرار عقديهما مع الفريق إلى غاية نهاية الموسم المقبل. وأخطر المكتب المسير لنهضة بركان، اللاعبين بعدم رغبة الكونغولي فلوران إيبنغي في خدماتهما، وتوصله معهما إلى صيغة للانفصال. واعتبرت الجماهير البركانية، الانفصال عنأكمل القراءة »
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