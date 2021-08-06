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كورونا يغلق مسرح محمد الخامس
أغلق المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، أبوابه، وتم تعليق جميع الأنشطة، بسبب الوضع الوبائي الذي يشهده المغرب وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأعلنت مؤسسة مسرح محمد الخامس، في بلاغ إخباري عن تعليق أنشطتها، وجاء فيه: “نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتبعا لقرار الحكومة، تنهي مؤسسة مسرح محمد الخامس إلىأكمل القراءة »
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