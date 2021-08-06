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الحكومة تعاقب 11 مليون ملقح
الإغلاق سيؤدي إلى ارتفاع الإصابات وتراجع الإقبال على التلقيح وقتل الاقتصاد توقع مصدر مطلع أن تؤدي إجراءات التشديد التي فرضتها السلطات، أخيرا، إلى تفاقم الحالات، وليس العكس، لأن العديد من المواطنين لن يتمكنوا من الحصول على اللقاح بسبب فرض حظر التجول في التاسعة ليلا، وهو القرار الذي سيخفض نسبة الإقبالأكمل القراءة »
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