الأولى
مداهمة شقة لصنع المتفجرات
حولها محسوبون على إلترات إلى مختبر سري وخطأ في التركيبة تسبب في انفجار حالة استنفار أمني كبير، عاشته منطقة البرنوصي بالبيضاء، عصر أول أمس (الأربعاء)، بعد سماع دوي انفجار داخل شقة بمنطقة الأزهار، إذ تناسلت في البداية إشاعات حول شبهة عمل إرهابي، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بفشل صنعأكمل القراءة »
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