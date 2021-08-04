انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بوجدة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بوجدة، خلال يونيو من 2021، انخفاضا ب 1,0 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، بأن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2,8 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3 في المائة.

وسجلت أثمان المواد الغذائية، بين ماي و يونيو 2021، انخفاضا هم على الخصوص “السمك وفواكه البحر” ب 11,1 في المائة، و”الخضر” ب 10,3 في المائة، و”الفواكه” ب 1ر9 في المائة ، و”الحليب والجبن والبيض ” ب 1,6 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 4ر0 في المائة.

في المقابل، ارتفعت أثمان “الزيوت والذهنيات” ب 2,2 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 1,3 في المائة، و”السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات” ب4ر0 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب 2ر0 في المائة.

أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 4ر1 في المائة .

ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,9 في المائة خلال يونيو 2021 نتيجة ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية ب 8ر1 في المائة، وانخفاض أثمان المواد الغذائية ب 5ر0 في المائة.

ونتج انخفاض أثمان المواد الغذائية عن تراجع أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” ب 0,8 في المائة، وتزايد أثمان “المشروبات الكحولية والتبغ” ب 4,3 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض ب 0,6 في المائة بالنسبة لأثمان”الصحة” وارتفاع ب 9,8 في المائة بالنسبة لأثمان “النقل”.

وبخصوص الأشهر الستة الأولى من 2021 ، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,2 في المائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 1,0 في المائة.