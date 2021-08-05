وطنية
اللبار يلهب التنافس بدائرة الموت
حرب مبكرة بين قطبي»البام» والأحرار بدائرة فاس الجنوبية شكل ترشيح عزيز اللبار، البرلماني والفاعل في قطاع السياحة باسم الأصالة والمعاصرة بدائرة فاس الجنوبية، منافسا قويا لرشيد الفائق، مرشح التجمع الوطني للأحرار، والرجل القوي بجماعة أولاد الطيب، ما جعل المتتبعين يصفون الانتخابات بهذه الدائرة بدائرة الموت. وتشير المعطيات الواردة من فاس،أكمل القراءة »
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