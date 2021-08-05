بانوراما
الأنبياء بين الأسطورة والحقيقة
لا دليل علميا على ملحمة “غلغامش” الألواح المسمارية التي تطرقت لطوفان نوح موضوع شك لأنها ظهرت واختفت فجأة صدرت، أخيرا، مجموعة من الأبحاث العلمية، تنفي وجود الأنبياء وأن الأمر يتعلق بقرصنة لأساطير حضارات بلاد ما بين النهرين، من قبل الكتاب المقدس، قبل أن يقتبسها منه الإنجيل والقرآن. الدليل حسب ادعاءاتأكمل القراءة »
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