حوادث
تأخير البت في قاتلة خليلها
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالحديدة، أول أمس (الثلاثاء) تأخير البت في ملف جنائي تتابع فيه امرأة في الأربعين من عمرها، إلى نهاية الشهر المقبل، بعدما تمسك دفاعها بمحاكمتها حضوريا لثقل التهمة الموجهة إليها، المرتبطة بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، المقرونة بجناية السرقة الموصوفة والتعاطي للفساد. وتوصلتأكمل القراءة »
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