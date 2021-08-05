بانوراما
أرباح قياسية
بيزوس … قصة الرجل الأغنى في العالم لفهم طبيعة الرجل الأغنى في العالم، جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي ومالك شركة «أمازون» للتسويق الإلكتروني، الذي حول التسويق الإلكتروني إلى المشروع الأكثر ربحا في العصر الحالي، سنسرد في هذه الحلقات، أسراره وكيف أصبح من أشهر وأغنى رجال العالم. قصة مقتبسة من كتابه الشخصي،أكمل القراءة »
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