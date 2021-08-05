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هروب الجنرالات بحثا عن الأوكسجين

منذ 16 دقيقة
الذعر يدب في كواليس قصر المرادية بعد الإعلان عن وفاة عبد القادر بن صالح بـ “دلتا” كشفت تقارير إعلامية جزائرية نقلا عن مصادر من مديرية السندات والوثائق، هروب عدد من جنرالات الجيش الجزائري ومسؤولين كبار بمعية أسرهم إلى باريس ولندن، منذ بدء اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا بالجارة الشرقية. وسجلتأكمل القراءة »


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منذ 16 دقيقة

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