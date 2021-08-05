الأولى
هروب الجنرالات بحثا عن الأوكسجين
الذعر يدب في كواليس قصر المرادية بعد الإعلان عن وفاة عبد القادر بن صالح بـ “دلتا” كشفت تقارير إعلامية جزائرية نقلا عن مصادر من مديرية السندات والوثائق، هروب عدد من جنرالات الجيش الجزائري ومسؤولين كبار بمعية أسرهم إلى باريس ولندن، منذ بدء اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا بالجارة الشرقية. وسجلتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا