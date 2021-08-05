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باحثون يناقشون حضور الطفل في السينما
حسني والحيحي والبوعيادي يحللون تجارب سينمائية في ضيافة مهرجان الفيلم التربوي ناقش باحثون ونقاد سينمائيون، أخيرا، موضوع “الطفل في السينما المغربية”، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية الذي احتضنته البيضاء في دورة رقمية. واعتبر الناقد مبارك حسني أن موضوع الطفل والطفولة من خلال الفيلموغرافيا المغربية ليسأكمل القراءة »
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