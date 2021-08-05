اذاعة وتلفزيون
“الفذ تيفي 2” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الخميس)، على موعد مع حلقة من سلسلة “الفذ تيفي2″، وهي سلسلة كوميدية، عاد بها الفذ إلى التلفزيون، تضم أنجح البرامج والشخصيات التي اشتغل عليها حسن الفذ طيلة سنوات مسيرته الفنية. وتضمن السلسلة، التي حققت نسب مشاهدة كبيرة، خلال عرضها رمضان الماضي، نشرات الأخبار بلمسةأكمل القراءة »
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