حوادث
وفاة شاب في عرس بالعونات
أمر نائب الوكيل العام المداوم بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بنقل جثة شاب يبلغ من العمر 19 سنة إلى البيضاء، لإجراء تشريح طبي عليها للتأكد من سبب موته المفاجئ الذي أنهى حياته، بعد أن كان من بين الحاضرين في عرس بدوار بمنطقة العونات، التابعة لإقليم سيدي بنور ليلة الجمعة الماضي. وبشكل موازأكمل القراءة »
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