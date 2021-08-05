أســــــرة
3 فوائد لنشا الذرة
تعتبر نشا الذرة أو دقيق الذرة، من أنواع الدقيق المفيدة لصحة الإنسان، إذ يدخل في إعداد العديد من الأكلات، نظرا لفوائده المتعددة، كما يستخدم في الوصفات التجميلية. ومن بين فوائده تزويد الجسم بالطاقة بسرعة كبيرة، مقارنة بالكربوهيدرات المصنوعة من الحبوب الكاملة، في حال غياب الألياف، أو الدهون، أو البروتين، التيأكمل القراءة »
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