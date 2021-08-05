حوادث
بيع بقعة أرضية يكشف نشاط عصابة للنصب
كشفت عملية بيع قطعة أرضية، عن عمليات نصب نفذتها عصابة إجرامية، بتزوير وثائق رسمية من أجل السطو على بقع أرضية وأملاك في ملكية الغير، وتفويتها بالتدليس. وأفاد مصدر مطلع أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، تمكنت من تفكيك العصابة الإجرامية المتخصصة في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال وانتحال صفة،أكمل القراءة »
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