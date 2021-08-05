حوادث
إيقاف مخربـي سيـارات بالعيـون
اعتقلت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، ثلاثة متهمين، من بينهم امرأة، للاشتباه في تورطهم في قضية ترتبط بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وتتراوح أعمار المعتقلين الثلاثة الذين قاموا بتحطيم زجاج السيارات بحي الوحدة بمدينة العيون، ما بين 20 و26 سنة. وجرى اعتقال المتهمين، إثر توصل مصالح الأمنأكمل القراءة »
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