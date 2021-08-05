fbpx
أســــــرة

الزوج الحقود يدمر العلاقة

منذ 10 دقائق
لا يعترف بنجاح زوجته ويقلل من قدراتها أمام الآخرين أكثر ما يدمر العلاقة الزوجية، الزوج الحقود الذي يظهر حقده لزوجته وللمقربين منه عند أول فرصة. فغالبا ما يشعر الزوج الحقود بالغضب في الوقت الذي يرى فيه أن أحدا ما غيره، حتى زوجته، أفضل منه بالصفات أو بالتعليم أو يملك ممتلكاتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق

زر الذهاب إلى الأعلى