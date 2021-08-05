أســــــرة
الزوج الحقود يدمر العلاقة
لا يعترف بنجاح زوجته ويقلل من قدراتها أمام الآخرين أكثر ما يدمر العلاقة الزوجية، الزوج الحقود الذي يظهر حقده لزوجته وللمقربين منه عند أول فرصة. فغالبا ما يشعر الزوج الحقود بالغضب في الوقت الذي يرى فيه أن أحدا ما غيره، حتى زوجته، أفضل منه بالصفات أو بالتعليم أو يملك ممتلكاتأكمل القراءة »
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