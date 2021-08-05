حوادث
كمين للدرك يطيح بـ”الجن”
استغل المناسبات الوطنية والدينية للانتقال من البيضاء إلى حد أولاد فرج لترويج المخدرات والخمور أطاح كمين لعناصر الدرك الملكي بأحد أولاد فرج بإقليم الجديدة، أخيرا، بمروج مخدرات ملقب بـ»الجن»، كان موضوع عدة مذكرات بحث وطنية، بعد اعتراف مروجين ومدمنين بالمنطقة أنه مزودهم الرئيسي بالممنوعات. وأحيل المتهم بعد تعميق البحث معهأكمل القراءة »
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