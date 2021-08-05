حوادث
اعتقال رئيس “الاتحاد الوطني للمقاولات”
توبع من قبل قاضي التحقيق بالتزوير والنصب وانتحال صفة محام قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، إحالة مقاول ورئيس الاتحاد الوطني للمقاولات وجمعية تعنى بالشأن المحلي، على جلسة المحاكمة في حالة اعتقال، بتهمة انتحال صفة محام والنصب والتزوير، لتوقيف تنفيذ حكم بالإفراغ ضده. وأثير الملف، عندما تقدم مالك عمارةأكمل القراءة »
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