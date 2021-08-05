حوادث
سرقة واعتداء بالسوالم
أوقفت الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأحد السوالم، الخميس الماضي، شخصا فيما لاذ مشاركه بالفرار بعدما باغتتهما دورية دركية ليلية بمحيط المدينة بصدد الاعتداء على عامل أثناء توجهه إلى مقر عمله بإحدى الشركات بمنطقة بوسكورة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهمين اللذين يتحدران من دار بوعزة، عرضا الضحية للضربأكمل القراءة »
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