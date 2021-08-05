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أندية الكرة تتحدى الجامعة
كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”ّ، أن أندية عديدة تحدت قرارات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في الفترة الأخيرة، بخصوص تسوية النزاعات والديون، قبل إبرام صفقات جديدة. وحسب المعطيات نفسها، فإن عددا من الفرق دخلت سوق الانتدابات بقوة، ووقعت عقودا مع لاعبين كثر ومددت عقود آخرين، دون أن تقوم بتسوية نزاعاتهاأكمل القراءة »
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