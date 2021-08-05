حوادث
زواكي: أتعهد بالانفتاح على المحيط الخارجي
الوكيل العام للملك بطنجة أكد نهجه سياسة الباب المفتوح في وجه كل المرتفقين عبر محمد زواكي، وكيل الملك السابق بابتدائية فاس، عن فخره بالثقة التي حظي بها من قبل الملك محمد السادس، وتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ووعد بتنفيذ مضمون توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،أكمل القراءة »
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