حوادث
جريمة غامضة… ذبح وتقطيع وإضرام نار
ضحيتها عسكري متقاعد وشقيق مسؤولة قضائية وقطع أذن أحدهما اهتزت الرباط، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الماضي، على وقع جريمة بشعة، بعد العثور على شخصين يحملان آثار جروح في عنقيهما، مضرجين في دمائهما بحي ديور الجامع، ويتعلق الأمر بجندي متقاعد وشخص ثان، شقيق قاضية تشتغل رئيسة غرفة بإحدى المحاكمأكمل القراءة »
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