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حملات المساجد تطيح بأول مرشح
رئيس جماعة حاصر غريمه متلبسا بسيارة المصلحة والدرك اقتاده إلى مقر التحقيق حاصر رئيس جماعة حد العونات، بإقليم سيدي بنور، غريمه رئيس جماعة اخميس القصيبة بالإقليم ذاته، وهما معا مرشحان للغرفة الفلاحية ضمن انتخابات الغرفة المهنية على صعيد جهة البيضاء سطات، مساء الاثنين الماضي، بعد ضبطه يقوم بالحملة الانتخابية علىأكمل القراءة »
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