الرياضة
مكاسب الفتح في موسم استثنائي
استهدفه كورونا أكثر من غيره وحافظ على مشروعه في عز الأزمة ولاعبوه يغرون أندية أوربا احتاج الفتح إلى السرعة النهائية لضمان بقائه بالقسم الأول، بعدما عانى الأمرين في المباريات الأخيرة، بسبب ظروف طارئة فرضت عليه المنافسة على مكانته الطبيعية، حتى الجولة الأخيرة من منافسات البطولة. ورغم حالة الاستنفار، التي عاشتهاأكمل القراءة »
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