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الرياضة

هوار يعلن “إفلاس” المولودية

منذ 5 دقائق
اعترف بنزاعات بمليارين وعجز عن إقناع كازوني والنفاتي ودياكيتي وباع عقارات النادي قال محمد هوار، رئيس مولودية وجدة، إن هناك ملفات كثيرة، من بينها نزاعات على الفريق تسويتها لدى لجنة النزاعات التابعة لجامعة الكرة، وقيمتها حوالي 600 مليون، وملفات أخرى معروضة على “فيفا» تهم الدعوة التي رفعها المدرب السابق عبدأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق

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