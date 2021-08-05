الرياضة
ربيع مرشح لجائزة بالإمارات
رشح الاتحاد الإماراتي، محمد ربيع، لاعب الجزيرة الإماراتي، والوداد الرياضي السابق، لجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري. وخطف ربيع الأنظار خلال الموسم الرياضي الماضي، إذ ساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري المحلي، وأقنع الطاقم التقني الذي منحه الضوء الأخضر للانضمام إلى الفريق الأول في سن مبكرة. ويتنافس ربيع مع لاعبينأكمل القراءة »
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