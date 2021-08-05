الرياضة
آسفي يحاول إقناع الكعداوي والناجي
دخل مسؤولو أولمبيك آسفي في مفاوضات متقدمة مع اللاعبين أيوب الكعداوي ومراد الناجي، من أجل إقناعهما بتمديد عقديهما مع الفريق، إذ اشترطا صرف مستحقاتهما العالقة، قبل مواصلة التفاوض حول عقد جديد. وقال مصدر مقرب من الفريق، إن اللاعبين عبرا عن رغبتهما في الاستمرار داخل الفريق، لكنهما اشترطا صرف المستحقات العالقةأكمل القراءة »
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