الرياضة
حكم قضائي يبطل جمع “الكوديم”
اللاعبون تفاجؤوا باستقالة العراقي قبل صرف مستحقاتهم قضت المحكمة الابتدائية بمكناس، أول أمس (الثلاثاء)، بعد عدة جلسات، ببطلان أعمال الجمع العام للنادي الرياضي المكناسي لكرة القدم، والمنعقد في 14 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن إحداث لجنة تصريف الأعمال، والتي ترأسها كريم العراقي، الذي قدم استقالته كتابيا، الجمعة الماضي. وينتظر رضوانأكمل القراءة »
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