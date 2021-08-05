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الرياضة

الحسنية يفاوض لاعبين من بني ملال

منذ 55 ثانية
أبدى حسنية أكادير رغبته في التعاقد مع همام باعوش، عميد رجاء بني ملال، والمهدي جرباوي حارس مرمى الفريق، بعد تألقهما في مباراة نصف نهاية كأس العرش. وانطلقت المفاوضات مع اللاعبين، اللذين أنهيا عقديهما مع فريقهما الأصلي، مباشرة بعد نهاية مباراة نصف النهاية، علما أن مسؤولي الجيش الملكي اقتنعوا أيضا، بأداءأكمل القراءة »


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منذ 55 ثانية

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