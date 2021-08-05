الرياضة
فيفا” يوقف حياتو ويغرمه
أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أول أمس (الثلاثاء)، الكامروني عيسى حياتو، الرئيس السابق للكنفدرالية الإفريقية “كاف”، لمدة عام عن ممارسة أي نشاط رياضي، وتغريمه 30 ألف فرانك سويسري. وأكد “فيفا” في بلاغ نشره على موقعه الرسمي، أن حياتو، العضو بمجلس “فيفا”، والرئيس الفخري ل”كاف” انتهك المادة 15 لمدونة الأخلاقياتأكمل القراءة »
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