حوادث
السجن لهاتك عرض قاصر
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة, أخيرا, شابا وحكمت عليه بأربع سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه افتضاض متبوع بحمل. وصرحت الضحية أن المتهم يعتبر من أقاربها، ربطت معه علاقة غرامية وظلت تلتقي به والخروج معه للتجول، إلى أن طلبأكمل القراءة »
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