مقالات الرأي
استعمال التقنيات ليس أصلا
> كيف يتم إثبات البنوة في الإسلام؟ > تثبت البنوة في الإسلام بزواج مبني على عقد شرعي موثق بين رجل وامرأة، وثانيا بشهادة الشهود أن الابن من هاذين الزوجين – رجل وامرأة- وقد كان هذا قبل مدونة الأسرة، التي فتحت بابا لتوثيق مثل هذا الزواج ثم أغلقته بعد ذلك، وثالثاأكمل القراءة »
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