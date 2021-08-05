الأولى
ترقية 68 ضابطا ساميا بالدرك
أفرجت القيادة العليا للدرك الملكي لمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش عن الترقيات في صفوف الضباط السامين للجهاز، وهمت 68 ضابطا، ضمنهم أربعة شغلوا في السنوات الخمس الماضية رتب كولونيل ماجور، وجرت ترقيتهم هذه السنة إلى رتب جنرال “دوبريغاد”، كما شملت اللائحة ترقية أربعة كولونيلات إلى رتب كولونيل ماجور. وكانتأكمل القراءة »
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