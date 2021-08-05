مقالات الرأي
“الهندسة الوراثية والأخلاق” للبقصمي
يؤكد كتاب “الهندسة الوراثية والأخلاق” للباحثة ناهدة البقصمي أهمية اللقاء بين الفلسفة والعلم، بين القيم والتكنولوجيا، وبين الأخلاق والتطورات العلمية الحديثة سيما في مجال الهندسة الوراثية التي أحدثت ثورة كبرى في العلم واﻟﻤﺠتمع معا، هزت المفكرين وقادة الرأي كما هزت رجل الشارع سواء بسواء. ولا أدل على هذه الثورة منأكمل القراءة »
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