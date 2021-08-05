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“بلبلة” جديد “آسيف كروب”
تعود فرقة “آسيف كروب” المغربية بأغنية جديدة بعنوان “بلبلة” وتجمع بين ثلاثة أنواع من الموسيقى وهي البوب والفن المغربي والهيب هوب، إلى جانب جرعة من الموسيقى الإلكترونية التي تُضيف إيقاعا حيويا صيفيا على الأغنية. وحسب بلاغ للمجموعة فإن الأغنية تعكس واقع الحياة الصعب، وتلخص أحلام الشباب ومراحل النجاح والفشل والفقرأكمل القراءة »
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