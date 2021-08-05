أخبار 24/24
إرهابي يفصل رأس والدته
متشبع بأفكار “داعش” ظل يتجول به بحي البرنوصي فجرا وتخلص منه بمنطقة خلاء واختفى عن الأنظار فاجعة عاشتها منطقة البرنوصي بالبيضاء، فجر أمس (الأربعاء)، عندما أجهز ثلاثيني، أدين سابقا في قضايا الإرهاب، على والدته المسنة على الطريقة الداعشية، إذ ذبحها وفصل رأسها عن جسدها، وظل يتجول به بالحي، قبل أنأكمل القراءة »
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