أســــــرة
نصائح للفتيات خلال الدورة الشهرية
يتغير مزاج الكثير من الفتيات خلال الدورة الشهرية، ويعاني بعضهن آلاما شديدة تؤثر على حياتهن اليومية، فيصبحن أكثر عصبية، أو لا يرغبن في تناول الطعام في بعض الأحيان، أو يستغرقن ساعات طويلة في النوم، لذلك يجب اتباع بعض النصائح، والامتناع عن بعض الأمور خلال هذه الفترة. ومن بين النصائح التيأكمل القراءة »
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