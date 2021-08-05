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حوادث

تخفيف عقوبة قاتل محام وزوجته

منذ دقيقتين
المحكمة استبدلت الإعدام بالمؤبد في حق الجاني أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف القاضي بإدانة المتهم الخمسيني (ع.ع) بالإعدام لارتكابه جنايات القتل العمد والسرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية وجنحتي التمثيل بجثة وإخفائها، في الشق المتعلق بالإدانة مع تعديله بجعل العقوبة المحكومأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين

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